Sky-Info: Klose vor Verlängerung beim 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose wird nach Sky Sport Informationen seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg verlängern.

Der 47-Jährige steht beim neunmaligen Deutschen Meister bis 2026 unter Vertrag. Beide Seiten wollen diesen Kontrakt verlängern.

Nach Informationen von Sky Sport wurde eine grundsätzliche Einigung zwischen Miroslav Klose und dem Sportlichen Leiter Joti Chatzialexiou erzielt. Der ehemalige deutsche Nationalstürmer erhält beim Club einen neuen Vertrag bis mindestens 2028. Die Unterschriften sind noch für dieses Jahr geplant.

Nürnberg seit Oktober ungeschlagen

Klose begann seine Trainerkarriere beim FC Bayern. Zwischen 2018 und Sommer 2020 betreute der WM-Torschützenkönig (16 Tore) die U17 der Münchner (49 Partien). Es folgten die Stationen als Co-Trainer von Hansi Flick (eine Jahr) und der Chefposten beim SCR Altach. Nach nur 24 Spielen musste der Weltmeister von 2014 seinen Hut nehmen.

Erfolgreicher läuft es für Klose beim 1. FC Nürnberg seit Sommer 2024. Seine erste Saison landete der FCN unter seiner Regie auf dem 10. Platz. Klose erlebte sportlich dennoch einige Auf und Abs mit dem Club. In der laufenden Saison steht der viermalige DFB-Pokalsieger „nur“ auf Platz elf – dennoch ist die Mannschaft seit Oktober ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis).

