Sky-Info: Laimer und Bayern nähern sich an

Die Vertragsverhandlungen zwischen Konrad Laimer und dem FC Bayern schreiten nach Sky-Informationen voran.

Laimer ist mit seinen Forderungen heruntergegangen. Insgesamt haben sich die Parteien aufeinander zubewegt. Zuletzt hatten die Gehaltsvorstellungen des österreichischen Nationalspielers und die des FC Bayern Vereins weit auseinandergelegen.

Laimer, der aktuell in München zehn Millionen Euro verdient, wollte demnach bei einer Verlängerung fünf Millionen mehr. Zu viel aus der Sicht des Rekordmeisters.

Max Eberl äußerte sich im Mai nach dem Bundesligaspiel gegen Heidenheim zu den Differenzen: „Das sind einfach Gespräche, das sind Vorstellungen. Da kommt man momentan nicht übereinander.“

Vertragsverlängerung über 2027 hinaus realistisch

Wie es aussieht, haben die Parteien jetzt zueinander gefunden. Eine Vertragsverlängerung des 29-Jährigen über 2027 hinaus ist realistisch, wie auch der Kicker berichtet. Es ist aber noch nichts unterschrieben.

Laimer, der 2023 von RB Leipzig nach München gewechselt war, hatte sich beim deutschen Rekordmeister zuletzt als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt.

In der abgelaufenen Saison hat der ehemalige Leipziger 47 Pflichtspiele für den FCB absolviert. Dabei hat er drei Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet. Mit den Münchnern gewann er die Meisterschaft und den DFB-Pokal.

(sport.sky.de) / Bild: Imago