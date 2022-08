Offiziell: LASK-Stürmer Sabitzer wieder an WSG Tirol verliehen

LASK-Angreifer Thomas Sabitzer kehrt, zumindest wieder leihweise für ein Jahr, zur WSG Tirol zurück.

Der Stürmer wird auch in dieser Saison vom LASK an die Tiroler verliehen. Der 21-Jährige spielte bereits in der letzten Spielzeit bei der WSG und kam dort in 33 Einsätzen auf 9 Tore und 1 Vorlage. Die Leihe möglich gemacht hat unter anderem eine Vertragsverlängerung von Sabitzer bei seinem Stammverein LASK: Bei den Linzern unterschrieb der Offensivspieler ein neues Arbeitspapier bis 2024.

„Ich bin überglücklich, dass Sabi wieder bei uns ist. Er hat uns vor drei Monaten als einer der Top-Spieler in der österreichischen Bundesliga verlassen. Ich bin mir sicher, dass wir ihn wieder dorthin bringen werden“, wird WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger in einer Aussendung des Vereins zitiert.

Thomas Sabitzer sagt zu seiner Wattens-Rückkehr: „Ich bin einfach nur froh, dass das jetzt geklappt hat. Für mich war immer klar, dass Wattens die Einser-Option ist. Ich freu‘ mich jetzt darauf, dass es richtig losgeht.“

Beitragsbild: GEPA