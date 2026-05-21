Sky-Info: Meistertrainer übernimmt Trimmel-Klub Union Berlin

ÖFB-Legionär Christopher Trimmel bekommt nächste Saison einen Meistertrainer bei Union Berlin.

Wie Sky Sport schon am Wochenende berichtete, ist der Schweizer Mauro Lustrinelli (50) der Top-Kandidat bei den Berlinern – jetzt ging alles ganz schnell.

Der Trainer, der der Architekt des größten Fußballmärchens der vergangenen Jahre ist und mit Aufsteiger Thun direkt Schweizer Meister wurde, wird jetzt Unioner. Beide Parteien sind sich seit dem Wochenende bereits mündlich einig – der FC Thun musste allerdings noch zustimmen. Lustrinelli hat dort einen Vertrag bis 2028.

Rund eine Million Ablöse

Die Berliner zahlen für den Coach rund eine Million Euro Ablöse, das neue Arbeitspapier wird Lustrinelli nach Sky-Infos am Donnerstagmorgen unterzeichnen, seine Vorstellung soll am Nachmittag folgen.

Bereits im Winter waren mehrere Bundesligisten an einer Verpflichtung interessiert (Sky berichtete exklusiv), der Schweizer blockte allerdings alles ab, wollte unbedingt die Sensation mit dem FC Thun schaffen. Nach dem Meistercoup am 3. Mai wurde das Interesse sowohl aus Deutschland, als auch Italien nochmal deutlich konkreter.