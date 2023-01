Sky Info: Serie-A-Klub zeigt Interesse an Lainer

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen von Sky Italia beschäftigt sich Serie-A-Klub FC Torino mit ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer. Bei Borussia Mönchengladbach besitzt Lainer langfristig wohl keine Perspektive und müsste für mehr Spielzeit einen Vereinswechsel anstreben.

Bei den Turinern könnte Lainer dabei einen ÖFB-Teamkollegen ersetzen: Valentino Lazaro fällt aufgrund einer Knieverletzung noch länger aus, wodurch bei Torino Bedarf auf der Außenbahn besteht. Im von Trainer Ivan Juric bevorzugten System mit Dreierkette könnte Lainer die Lazaro-Position als rechter Flügelspieler übernehmen. Um herauszufinden, ob Lainer in das Anforderungsprofil passt, beschäftigte sich Torino zuletzt intensiver mit der Personalie. Eine Entscheidung, ob der 30-Jährige wirklich die beste Lösung ist, hat man bei Torino aber noch nicht getroffen.

Lainer hat seinen langjährigen Stammplatz auch aufgrund einiger Verletzungen an US-Talent Joe Scally verloren und absolvierte in der aktuellen Saison bislang nur fünf Kurzeinsätze mit insgesamt 41 Minuten Spielzeit. Hinzu kommt ein 29-Minuten-Einsatz für das ÖFB-Team im September bei der 1:3-Niederlage gegen Kroatien in der Nations League.

Verkauf spätestens im Sommer?

Lainers Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2024. Spätestens im Sommer müssten die Gladbacher Lainer verkaufen, um noch eine ordentliche Ablöse (Markwert 3,5 Millionen Euro) zu kassieren.

Lainer war im Sommer 2019 für 12,5 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Gladbach gewechselt, wo er sich auf Anhieb als Stammspieler etablierte. In 112 Pflichtspielen sammelte Lainer 17 Scorerpunkte (vier Tore, 13 Assists).

(Red.)/Bild: Imago