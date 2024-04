Sky-Info: So lange fehlt Gnabry den Bayern

Nach Informationen von Sky hat sich Bayern-Spieler Serge Gnabry gegen den FC Arsenal mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen.

Weitere Untersuchungen folgen. Der 28-Jährige Flügelspieler soll mindestens zwei bis drei Wochen ausfallen.

Wie schon in Heidenheim (2:3) war Gnabry auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in London einer der besten Bayern (2:2). Das 1:1 erzielte er nach einem Pass von Leon Goretzka (18.). In der Defensive scheute er keinen Zweikampf. Eine Leistung, mit der er sich erneut für einen Platz im EM-Kader empfahl. In der 70. Minute musste er verletzungsbedingt von Platz.

(skysport.de) / Artikelbild: Imago