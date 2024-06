Sky-Info: Traditionsklub buhlt um Stöger

Nach Sky-Informationen arbeitet Borussia Mönchengladbach an einem Transfer von Kevin Stöger.

Stögers Vertrag in Bochum läuft Ende Juni aus, folglich kann er den VfL im Sommer ablösefrei verlassen. Die Borussia ist dran, gilt aber nicht als einziger Interessent. Die Gespräche laufen.

Stöger ist derweil sehr offen für einen Wechsel nach Mönchengladbach, zumal ihn die Fohlenelf als Führungsspieler verpflichten will.

In der abgelaufenen Saison erzielte der Österreicher sieben Tore bei 32 Einsätzen und bereitete fünf weitere vor. Zuletzt trumpfte er in der Relegation mit drei Scorer-Punkten groß auf und hatte großen Anteil am Bochumer Klassenerhalt.

(sport.sky.de/Florian Plettenberg, Marlon Irlbacher & Patrick Berger)/Bild: Imago