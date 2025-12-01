Sky-Info: Verstappen-Teamkollege bei Red Bull für 2026 steht fest

Dieser Platz ist einer von nur drei, die in der Formel 1 für 2026 noch nicht bestätigt sind, die anderen beiden gehören zum Juniorenteam von Red Bull – den Racing Bulls.

Nach Sky Sport Informationen wird Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar aufsteigen und für Red Bull fahren, während der derzeitige Verstappen-Teamkollege, Yuki Tsunoda, 2026 wohl nicht mehr dabei sein wird.

Liam Lawson wird seinen Platz bei den Racing Bulls behalten und mit dem britischen Teenager Arvid Lindblad einen neuen Partner bekommen.

Nach Verstappens Sieg am Sonntag in Katar sagte Mekies: „Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir uns tatsächlich an unseren Plan halten werden und am Dienstag die Fahreraufstellung bekannt geben werden. Wir sind zuversichtlich, dass dies die Konzentration in Abu Dhabi nicht beeinträchtigen wird. Bitte fragen Sie mich nicht, was am Dienstag bekannt gegeben wird!“

Episches F1-Finale um den WM-Titel

Für Verstappen und Red Bull geht es in Abu Dhabi noch um den WM-Titel. Mit den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri können gleich drei Fahrer beim letzten Rennen der Saison Weltmeister werden.

Die Ausgangslage sieht wie folgt aus: Norris führt die WM mit 408 Punkten an. Dahinter folgt Verstappen im Red Bull mit 396 Zählern. Auf Platz drei liegt Piastri mit 392 Punkten.

(Red.)

Bild: Imago