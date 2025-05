Sky Info: Werder Bremen hat Werner-Nachfolger gefunden

Das ging schnell: Werder Bremen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Horst Steffen übernimmt das Amt des am Dienstag freigestellten Ole Werner.

Nach Sky Sport Infos gibt es jetzt die vollständige Einigung zwischen Bremen und Elversberg.

Sky Sport hatte es bereits Freitagabend enthüllt: Horst Steffen war der Wunschkandidat bei Werder Bremen, um Ole Werner zu ersetzen. Es wird eine Ablöse fällig im Bereich der 350.000 Euro. Die offizielle Verkündung könnte bereits am Donnerstag erfolgen.

Steffen verpasste mit Elversberg am Montag haarscharf den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim, die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.

Der gebürtige Krefelder hatte den Dorfklub innerhalb von zwei Jahren aus der Regionalliga Südwest in die 2. Liga geführt. Steffen, der seit 2018 in Elversberg im Amt ist, gilt als Bessermacher und Förderer des Nachwuchses.

Werner war nach seiner Ankündigung, seinen bis 2026 laufenden Vertrag in Bremen nicht zu verlängern, am Dienstag freigestellt worden.

(skysport.de) Foto: Imago