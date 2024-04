Zwangspause für Altach-Torhüter Stojanovic

Altach-Torhüter Dejan Stojanovic hat im Spiel gegen die WSG Tirol eine Verletzung im Mittelhandknochen erlitten, der nach Sky-Informationen angebrochen ist. Damit wird der Tormann den Altachern etwa drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Beim 0:0 gegen die WSG hatte SCRA-Verteidiger Paul-Friedrich Koller seinen Torhüter bei einem Rettungsversuch unglücklich an der Hand. Stojanovic konnte die Partie daraufhin nicht fortsetzen und musste in der 24. Minute durch Tobias Schützenauer ersetzt werden. Die Behandlungsmethode für Stojanovic ist laut Angaben der Altacher momentan noch in Abklärung.

VIDEO: Stojanovic verletzt sich im Spiel gegen WSG Tirol

Bild: GEPA