Sky Italia: Juventus akzeptiert hohe Ablöse für Vlahovic

via

via Sky Sport Austria

Wie Sky Italia berichtet, haben sich Juventus Turin und die Fiorentina auf eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro für den Stürmer Dusan Vlahovic geeinigt.

Juventus und Florenz verhandelten schon seit einiger Zeit über die Ablöse für Vlahovic, nun haben sich die Parteien geeinigt.

Die Fiorentina will den 21-jährigen serbischen Nationalspieler, der gerne nach Turin wechseln möchte, noch in diesem Monat verkaufen, um diese hohe Ablöse zu generieren. Dies ist die letzte wirklich vielversprechende Möglichkeit, da Vlahovic‘ Vertrag in 18 Monaten ausläuft.

Auch Tottenham und Arsenal war interessiert

Der FC Arsenal und der Tottenham waren ebenfalls an Vlahovic interessiert, konnten aber die Preisvorstellungen der Fiorentina nicht erfüllen.

Als Nachfolger hat Florenz nun den Basler Arthur Cabral im Visier.

(skysport.de)

Bild: Imago