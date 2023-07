Sky Österreich und Admiral Sportwetten gehen in Verlängerung und erweitern Zusammenarbeit

Admiral bleibt exklusiver Programmsponsor der Admiral Bundesliga auf Sky Sport Austria

Zusätzlich wird die UEFA Champions League 23/24 auf Sky Sport Austria mit Admiral als Hauptsponsor präsentiert

Breitestes Live-Sport-Umfeld und steigende Reichweiten auf Sky Sport Austria sorgen für das perfekte Werbeumfeld

Sky Österreich und Admiral setzen ihre enge, langjährige Partnerschaft fort und gehen im Herbst bereits in die 15. gemeinsame Bundesligasaison. Denn auch in der kommenden Saison 2023/24 bleibt Admiral Sportwetten exklusiver Programmsponsor der Admiral Bundesliga auf Sky Sport Austria.

Goldenspot bei UEFA Champions League

Neben der erfolgreichen Partnerschaft in der Admiral Bundesliga wird Admiral zukünftig auch Hauptsponsor der UEFA Champions League Übertragungen auf Sky Sport Austria. Admiral hat sich damit über die gesamte Saison 23/24 in jeder Konferenz und in jedem Einzelspiel den sogenannten „Goldenspot“ unmittelbar vor dem Anpfiff der 1. Halbzeit gesichert. Durch die Einzelspotposition zu diesem Zeitpunkt genießt Admiral als Hauptsponsor die volle Aufmerksamkeit der exklusiven Sky-Zielgruppe. Abgerundet wird das Premium Saison Paket mit klassischen Spotplatzierungen bei den Livespielen, im UEFA Champions League Magazin sowie online durch Display Werbemittel und der Online-Quotenintegration auf skysportaustria.at.

Maßgeschneiderte Werbeformen

Als erneuter Premiumsponsor der Admiral Bundesliga auf Sky Sport Austria profitiert Admiral von einer crossmedialen Einbindung im TV-, Online- und Social-Media-Umfeld. Die verlängerte Partnerschaft umfasst alle Live-Übertragungen der heimischen Bundesliga, alle Talk-Formate sowie digitale Werbemittel auf der größten heimischen Sportplattform skysportaustria.at. Zusätzlich zu klassischen Werbeformen setzen die beiden Sportunternehmen auf innovative und maßgeschneiderte Werbeformen, wie etwa die automatisierte Einbettung der Live Wettquote via Augmented Reality – Branchenexklusivität inklusive.

Exklusiver Live-Sport und Reichweiten-Steigerungen

Exklusivität ist auch das Hauptasset, warum Werbetreibende zu Sky Sport Austria kommen. Neben der Admiral Bundesliga bietet Sky in Österreich mit der Premier League, Champions League, Europa League, Conference League, NHL, Formel 1 und Tennis das umfangreichste Sportangebot im Markt. Damit ist Sky Sport Austria die erste Adresse für Marken, die sich in einem exklusiven Live-Sport-Umfeld präsentieren wollen. Die Attraktivität des Programms spiegelt sich auch in den wachsenden Zuschauer:innenzahlen wider. Und auch der Streamingdienst Sky X, der immer mehr Sport-Fans vereint, trägt regelmäßig zu Reichweiten-Rekorden bei.

David Koppensteiner, Head Of Ad Sales Sky Österreich: „Die Partnerschaft mit Admiral war von Beginn an geprägt von einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe und dem gemeinsamen Wunsch sich stets weiterzuentwickeln und Neues auszuprobieren. In den letzten 15 Jahren haben wir technische Lösungen entwickelt, die heute state-of-the-art sind. Ich sage Danke für das Vertrauen und freue mich auf die nächsten Saisonen.“

Jürgen Irsigler, Geschäftsführer Admiral Sportwetten: „In einer so schnelllebigen Zeit und einer sehr dynamischen Veränderung am TV-Markt durch ständig neue Produkte und einer steigenden Anzahl von crossmedialen Anbietern, ist diese Partnerschaft über 15 Jahre und die erneute Verlängerung ein klares Statement für eine erfolgreiche, loyale und stets zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen Sky Österreich und ADMIRAL. Wir warten als exklusiver Programmsponsor mit Vorfreude auf den Anpfiff der neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga und der UEFA Champions League und werden zusammen mit Sky die Kooperation mit Innovation und Kreativität umsetzen.“