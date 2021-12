Sky Sport Austria überträgt 2022 den ATP Cup live: Das österreichische Team schlägt zum Tennis-Jahresauftakt in Australien auf

via

Bereits in der Silvesternacht steht mit dem ATP Cup das erste Tennis-Highlight des Jahres 2022 auf dem Programm. Die besten Tennis-Profis der Welt treten bereits zum dritten Mal bei diesem Mannschaftswettbewerb gegeneinander an.

Sky überträgt den ATP Cup erneut live und berichtet ab dem 31. Dezember täglich aus Sydney. Sky zeigt alle Matches der österreichischen Mannschaft und alle weiteren Begegnungen in der Konferenz. Otto Rosenauer und Phillip Lautischer kommentieren die Spiele des österreichischen Teams in der Gruppenphase.

Beim ATP Cup gilt die aktuelle FedEx ATP Rangliste, über die sich die Nationalteams und die einzelnen Spieler für den ATP Cup qualifizieren. 12 Teams spielen zunächst in einer dreitägigen Gruppenphase in vier dreier Gruppen gegeneinander. Gespielt werden pro Partie zwei Einzel und ein Doppel. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Finale findet am 9. Jänner statt.

Österreich wird in der Gruppenphase zunächst auf Russland, Italien und Australien treffen und mit Dennis Novak und Lucas Miedler sowie dem Doppel Oliver Marach und Philipp Oswald an den Start gehen. Los geht es für das österreichische Team am Sonntagmorgen gegen Russland.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon. Das größte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen sein.

Der ATP Cup 2022 in Sydney live bei Sky:



Freitag, 31.12. 1. Tag in Sydney ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

und Samstag, 1.1. ab 7:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 1.1. 2. Tag in Sydney ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

und Sonntag 2.1. ab 7:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag 2.1. 3. Tag in Sydney ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

und Montag 3.1. ab 7:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Montag 3.1. 4. Tag in Sydney ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

und Dienstag 4.1. ab 7:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 4.1. 5. Tag in Sydney ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

und Mittwoch 5.1. ab 7:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 5.1. 6. Tag in Sydney ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

und Donnerstag 6.1. ab 7:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Freitag 7.1. Halbfinale in Sydney ab 7:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

und Samstag 8.1. ab 2:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag 9.1. Finale in Sydney ab 7:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

