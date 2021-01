Sky Sport Player Index: Die besten Mittelfeldspieler der Herbstsaison

via

via Sky Sport Austria

Welcher Mittelfeldspieler brillierte in der Herbstsaison in der tipico Bundesliga? Um die Leistungen zu bewerten und vergleichbar zu machen, hat Sky in Zusammenarbeit mit Stats Perform ein unbestechliches Leistungstool für die Spieler der Tipico Bundesliga entwickelt: den Sky Sport Player Index.

Im Sky Sport Player Index bekommen die Akteure für insgesamt 77 Parameter – gegliedert in insgesamt sieben Hauptkategorien – positive sowie negative Punkte. Basierend auf realen Opta-Daten von Kooperationspartner Stats Perform hat die Sky Redaktion einen speziellen Schlüssel entwickelt, der die Einzeldaten eines jeden tipico Bundesliga Spielers in ein Over-All-Ranking verdichtet – und das in Echtzeit.

Abgewanderter Szoboszlai führt den Sky Sport Player Index an

Der im Winter zu RB Leipzig verkaufte Dominik Szoboszlai ist nach der Herbstsaison im Mittelfeldspieler-Ranking ganz oben zu finden. Der 20-Jährige kam in jeder der 12 Runden zum Einsatz: 806 Minuten stand der Ungar im Trikot von FC Red Bull Salzburg auf dem Platz, 4 Tore und 7 Assists konnte er dabei verbuchen.

3746 287 Dominik Szoboszlai Position Mittelfeld Verein FC Red Bull Salzburg

Top-10: Mittelfeldspieler der Herbstsaison

Hinter Szoboszlai stehen im Moment WAC-Spieler Michael Liendl und Jakob Jantscher vom SK Sturm Graz ebenfalls auf dem Podest. Auffallend: Vom LASK haben es mit Peter Michorl, Johannes Eggestein und Rene Renner gleich drei LASK-Akteure in die Top-10 geschafft.

Szoboszlai & Liendl im Head-to-Head

Bild: GEPA