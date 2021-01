Sky Sport Player Index: Die besten Verteidiger der Herbstsaison

via

An welchen Verteidigern gab es in der Herbstsaison der tipico Bundesliga kein Vorbeikommen? Um die Leistungen zu bewerten und vergleichbar zu machen, hat Sky in Zusammenarbeit mit Stats Perform ein unbestechliches Leistungstool für die Spieler der Tipico Bundesliga entwickelt: den Sky Sport Player Index.

Im Sky Sport Player Index bekommen die Akteure für insgesamt 77 Parameter – gegliedert in insgesamt sieben Hauptkategorien – positive sowie negative Punkte. Basierend auf realen Opta-Daten von Kooperationspartner Stats Perform hat die Sky Redaktion einen speziellen Schlüssel entwickelt, der die Einzeldaten eines jeden Tipico Bundesliga Spielers in ein Over-All-Ranking verdichtet – und das in Echtzeit.

Trauner überragt im Sky Sport Player Index

Bei einem Blick auf die Tabelle der besten Verteidiger befindet sich LASK-Profi Gernot Trauner an der Spitze. Der 28-Jährige verpasste zwar ein Saisonspiel (0:3 bei Rapid Wien), dennoch führt Trauner mit 4.099 Punkten die Rangliste an und erreicht damit auch in der Gesamttabelle den Höchstwert aller Spieler.

Trauner überzeugte in der Herbstsaison mit einer Zweikampfquote von 70 Prozent. Auch in der Offensive konnte sich der kopfballstarke Innenverteidiger mit zwei Treffern und einem Assist in die Scorerliste eintragen. Zudem brachte Trauner 79 Prozent seiner Pässe erfolgreich bei einem Mitspieler an.

LASK-Profis dominieren Kategorie “Verteidigung”

Hinter Trauner befinden sich mit Reinhold Ranftl, Andres Andrade (Spieler des Monats Dezember) und Philipp Wiesinger drei weitere LASK-Profis unter den Top Vier Verteidigern. Insgesamt ließ der LASK, der zumeist mit einer Dreierkette agierte, nur zehn Gegentreffer in den zwölf Spielen der Herbstsaison zu.

Als bester Nicht-LASK-Spieler schafft es Tirols David Schnegg auf Rang fünf mit 2.760 Punkten. Der Linksverteidiger konnte durch zwei Tore und drei Assists zahlreiche Punkte sammeln und einen wichtigen Beitrag zum fünften Tabellenplatz der WSG in der tipico Bundesliga leisten.

