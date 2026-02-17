Slopestyle-Bewerb der Snowboarderinnen abgesagt

Das olympische Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen mit Anna Gasser ist witterungsbedingt am Dienstag abgesagt worden.

Wie der Veranstalter bekannt gab, sei es aufgrund der anhaltenden Wetterbedingungen nicht möglich, den ursprünglich für den frühen Nachmittag (13.00 Uhr) angesetzten Bewerb durchzuführen. Der weitere Plan für die Durchführung des Finales soll nach der Mannschaftsführersitzung am Dienstagnachmittag (17.00 Uhr) bekannt gegeben werden.

Gasser bestreitet im Slopestyle ihren letzten Auftritt bei Olympischen Winterspielen. In der Qualifikation hatte die Kärntnerin den fünften Platz belegt.

(APA)/Bild: GEPA