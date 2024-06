Slowakei kann gegen Ukraine Aufstieg fixieren

Eine Wette, dass die Slowakei nach der Auftaktpartie bei der Fußball-EM gegen Turnier-Mitfavorit Belgien im zweiten Spiel bereits um den Aufstieg spielt, hätte viel Geld eingebracht. Nun ist es aber tatsächlich so, dass die Slowenen am Freitag (15.00 Uhr) in Düsseldorf gegen die Ukraine mit einem Sieg das Achtelfinale fixieren können. Selbst wenn sie auf dem dann theoretisch noch möglichen dritten Platz landen würden, wäre ihnen die K.o.-Phase sicher.

Umgekehrte Vorzeichen gibt es beim Gegner: Die Ukraine war eigentlich leicht favorisiert in ihr Erstrundenspiel gegen Rumänien gegangen, kam aber mit 0:3 unter die Räder. Gegen die Slowaken stehen die Vertreter des kriegsgebeutelten Landes mit dem Rücken zur Wand. Teamchef Sergiy Rebrov erwartet eine Reaktion seiner Truppe. „Gegen die Slowaken müssen wir eine ganz andere Ukraine zeigen.“ Es gibt aber auch Hoffnung: Seit 2020 hat die Ukraine nicht mehr zwei Spiele am Stück verloren. Um ins letzte EM-Spiel gegen Belgien mit einer gewissen Chance zu gehen, muss diese Serie weitergehen.

Ukraine-Stars blieben gegen Rumänien ungefährlich

Sorgen machen muss den Ukrainern vor allem, dass sie trotz eines mit Stars wie Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Real-Madrid-Tormann Andriy Lunin, Chelsea-Stürmer Mykhaylo Mudryk, Viktor Tsygankov und La-Liga-Torschützenkönig Artem Dovbyk (beide Girona) gespickten Teams kaum in der Lage waren, Chancen herauszuarbeiten und vor dem Tor auch zu umständlich agierten. Doch auch hinten haperte es. Die Abwehr war nicht in der Lage, den schnörkellos agierenden rumänischen Stürmern Paroli zu bieten.

„Sie wissen, dass ihre Leistung schlecht war. Wir repräsentieren ein großes Land, das seit zwei Jahren um seine eigene Freiheit kämpft. Sie haben unsere Fans enttäuscht“, sagte Rebrov über seine Stars. Einer davon ist Dovbyk, der gar keine Ausreden suchen wollte. „Du musst dir die Ergebnisse am Platz erkämpfen, nicht am Papier. Wir haben noch zwei Spiele, können unsere Situation noch verbessern.“ Allerdings warte mit der mit 1:0 gegen Belgien siegreich gebliebenen Slowakei eine große Challenge. „Es wird noch schwieriger gegen sie, als es das gegen Rumänien war“, vermutete der Stürmer.

Lob für Slowakei

Respekt äußerte Dovbyk vor allem im Hinblick auf die slowakischen Innenverteidiger Denis Vavro und Milan Skriniar. „Sie haben mit Lukaku gegen einen der besten Stürmer des Turniers exzellent verteidigt“, sagte der Spanien-Legionär. Aufseiten der Slowaken steht Offensivmann Tomas Suslov vor einer besonderen Partie, ist doch sein Vater Ukrainer. Der 22-jährige Verona-Akteur wurde von der ukrainischen Niederlage überrascht, Vorteil müsse diese aber keinen bringen.

„Das Ergebnis kann sie noch gefährlicher machen. Wir erwarten kein leichteres Spiel als gegen Belgien. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir zumindest dasselbe noch einmal machen“, sagte Suslov. Ein guter Auftritt in den Bereichen Organisation, Pressing und Konterspiel war die Grundlage für den erfolgreichen Start. Das nötige Glück durfte im Finish auch nicht fehlen, als wegen eines viel diskutierten Handspiels von Lois Openda der Ausgleich durch Lukaku zurückgepfiffen worden war. „Es war großartig, den Dritten der Weltrangliste zu besiegen. Aber wir rechnen uns gar nichts aus“, sagte der slowakische Tormann Martin Dubravka.

