Slowene Heberle nach bösem Planica-Sturz außer Gefahr

Der slowenische Lokalmatador Nik Heberle hat beim „Einfliegen“ für die Skiflug-Bewerbe in Planica am Mittwoch für einen Schockmoment gesorgt.

Der 21-Jährige kam nach einem kurzen Flug am Aufsprunghügel zu Sturz, überschlug sich auf dem Weg in Richtung Auslauf mehrmals und musste ins Krankenhaus von Jesenice gebracht werden. Später kam von dort via slowenischem Skiverband die Nachricht, dass Heberle keine schweren Verletzungen davongetragen habe, aber unter Beobachtung bleibe.

In Planica stehen zum Ausklang des Winters für die Männer von Freitag bis Sonntag zwei Einzel- und ein Teambewerb an, die Frauen bestreiten am Samstag mit einem Einzel ihre Skiflug-Premiere in Planica.

(APA) / Bild: Imago