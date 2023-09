So denkt Magath über das Reis-Aus auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat Thomas Reis von seinen Aufgaben entbunden. Für Ex-S04-Coach Felix Magath kommt die Entscheidung überraschend.

„Ich habe nicht mit der Entlassung von Thomas Reis gerechnet. Ich hatte bis zuletzt den Eindruck, dass er gut dort hingepasst hat. Diesen Anschein hat es zumindest gemacht“, erklärt der dreifache Meister-Coach exklusiv gegenüber Sky. „Reis hat den Verein wiederbelebt. Die Mannschaft war nach der letzten Vorrunde im Grunde abgestiegen. Ich weiß nicht, was intern vorgefallen ist, offensichtlich gab es Unruhe und der Trainer hat in den Augen der Verantwortlichen nicht alles richtig gemacht.“

Reis wurde am Mittwochmorgen vom Klub aufgrund der anhaltenden Misere freigestellt. Die Knappen rangieren nach sieben Spieltagen derzeit auf Rang 16 und konnten bisher nur zwei Siege in dieser Zweitliga-Saison einfahren. Zu wenig für den ambitionierten Ruhrpott-Klub.

Magath über mögliches Engagement: „Habe aktuell nichts mit Schalke zu tun“

Dass bei Königsblau etwas im Argen liegt, konnte man nach der jüngsten 1:3-Pleite gegen den FC St. Pauli vermuten, als Innenverteidiger Timo Baumgartl öffentlich die Marschroute des Trainers anzweifelte. Dafür wurde der Spieler seitens des Vereins mit einer Geldstrafe und der kurzfristigen Degradierung zur U23 bestraft.

„Ich bin der Meinung, dass es immer am besten ist, wenn der Trainer das weitere Vorgehen mit dem Spieler in so einem Fall regelt“, so Magath. „Er ist verantwortlich für ihn und seine Leistung, führt ihn und sollte deshalb auch bestimmen, was in so einem Fall zu tun ist. So habe ich das immer versucht zu handhaben.“

Auf die Frage, ob Magath sich über einen Anruf des FC Schalke bezüglich eines möglichen Engagements freuen würde, antwortete der 70-Jährige, der die Hertha 2022 noch vor dem Abstieg bewahrte, schmunzelnd: „Das weiß ich nicht.“ Bisher habe es noch keinen Kontakt gegeben, so der frühere Schalke-Coach (2009-11): „Ich habe aktuell nichts mit Schalke 04 zu tun und es hat sich keiner bei mir gemeldet. Aktuell beschäftige ich mich nicht mit Schalke.“

