So kann Salzburg am Sonntag bereits Meister werden

Die Bundesliga-Saison 2021/22 biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Am Wochenende steht die 27. von 32. Runden auf dem Programm (alle Spiele live auf Sky Sport Austria). Bereits am Sonntag könnte der FC Red Bull Salzburg Meister werden. Wir haben für euch den Taschenrechner ausgepackt und sind die Szenarien durchgegangen, unter welchen Umständen sich die Salzburger den neunten Meistertitel in Folge sichern könnten.

18 Punkte sind in den verbleibenden sechs Runden noch zu vergeben. Zwölf Zähler beträgt der Vorsprung des FC Red Bull Salzburg auf den schärfsten Verfolger Sturm Graz. Rapid hat 17 Punkte Rückstand. Die Mozartstädter haben also eine sehr gute Ausgangslage für den Saisonendspurt, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Theoretisch könnte es aber am Ostersonntag schon soweit sein, wenn die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle beim FK Austria Wien gastiert. Dafür müssten die Bullen in Wien-Favoriten gewinnen und wären darauf angewiesen, dass der SK Sturm zuhause gegen den SK Rapid verliert. Ausgerechnet Erzrivale Rapid könnte die Salzburger also zum Meister machen.

Die Tabelle in der Meistergruppe vor der 27. Runde

Bleibt der Vorsprung auch nach der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga bei zwölf Punkten, hätten es die Salzburger fortan in der eigenen Hand. Mit einem Sieg in Runde 28 im Heimspiel gegen die Wiener Austria, wäre der FC Red Bull Salzburg zum neunten Mal in Folge österreichischer Meister.

Zwar hätte der SK Sturm noch die Chance, an Punkten mit den Mozartstädtern gleichzuziehen, allerdings gilt seit dieser Saison in diesem Fall das direkte Duell als erster entscheidender Faktor. Mit drei Siegen aus den bisherigen drei Duellen hat der Tabellenführer hier klar die Oberhand – unabhängig vom letzten Aufeinandertreffen Ende April.

