So sehen die Gruppen der WM 2026 aus
Am 11. Juni 2026 wird die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet – und nun ist auch das Teilnehmerfeld nahezu komplett.
Vier WM-Tickets sind am Dienstagabend noch vergeben worden, zwei weitere am Mittwochmorgen. Vier in Europa und zwei beim interkontinentalen Turnier in Mexiko. Sky Sport zeigt, wie die zwölf Gruppen sich nun zusammensetzen.
So liefen die europäischen Playoffs
Playoff-Weg A:
- Halbfinale: Italien – Nordirland 2:0
- Halbfinale: Wales – Bosnien & Herzegowina 1:1 (2:4 n. E.)
- Finale: Bosnien & Herzegowina – Italien 1:1 (4:1 n. E.)
Playoff-Weg B:
- Halbfinale: Ukraine – Schweden 1:3
- Halbfinale: Polen – Albanien 2:1
- Finale: Schweden – Polen 3:2
Playoff-Weg C:
- Halbfinale: Türkei – Rumänien 1:0
- Halbfinale: Slowakei – Kosovo 3:4
- Finale: Kosovo – Türkei 0:1
Playoff-Weg D:
- Halbfinale: Dänemark – Nordmazedonien 4:0
- Halbfinale: Tschechien – Irland 2:2 (4:3 n. E.)
- Finale: Tschechien – Dänemark 2:2 (3:2 n. E.)
So liefen die Interkontinentalen Playoffs
Playoff-Weg A:
- Halbfinale: Neukaledonien – Jamaika 0:1
- Finale: Jamaika – DR Kongo
Playoff-Weg B:
- Halbfinale: Bolivien – Suriname 2:1
- Finale: Bolivien – Irak
Alle zwölf WM-Gruppen im Überblick:
Gruppe A
- Mexiko
- Südkorea
- Südafrika
- Tschechien
Gruppe B
- Kanada
- Schweiz
- Katar
- Bosnien & Herzegowina
Gruppe C
- Brasilien
- Marokko
- Schottland
- Haiti
Gruppe D
- USA
- Australien
- Paraguay
- Türkei
Gruppe E
- Deutschland
- Ecuador
- Elfenbeinküste
- Curacao
Gruppe F
- Niederlande
- Japan
- Tunesien
- Schweden
Gruppe G
- Belgien
- Iran
- Ägypten
- Neuseeland
Gruppe H
- Spanien
- Uruguay
- Saudi-Arabien
- Kap Verde
Gruppe I
- Frankreich
- Senegal
- Norwegen
- Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Irak)
Gruppe J
- Argentinien
- Österreich
- Algerien
- Jordanien
Gruppe K
- Portugal
- Kolumbien
- Usbekistan
- Sieger FIFA-Playoff 1 (Jamaika/DR Kongo)
Gruppe L
- England
- Kroatien
- Panama
- Ghana
Der Spielplan von Österreich in der Gruppenphase:
17. Juni um 06:00 Uhr in Santa Clara:
Österreich – Jordanien
22. Juni um 19:00 Uhr in Dallas:
Argentinien – Österreich
28. Juni um 04:00 Uhr in Kansas City:
Algerien – Österreich
WM 2026: In welchen Stadien wird gespielt?
Bei der bisher größten Weltmeisterschaft finden die insgesamt 104 Partien in 16 Stadien in Kanada (2 Spielorte), Mexiko (3 Spielorte) und den USA (11 Spielorte) statt.
WM-Finale steigt in New York
Am 19. Juli findet die WM 2026 ihren Höhepunkt, wenn in New York das Finale der Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Das New Jersey Stadion, in dem auch die NFL-Heimspiele der New York Giants ausgetragen werden, bietet Platz für 82.500 Zuschauer. Im Big Apple wird sich zeigen, wer Weltmeister 2026 wird.
(Red.)
Bild: Imago