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Am 11. Juni 2026 wird die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet - und nun ist auch das Teilnehmerfeld nahez
WM 2026

So sehen die Gruppen der WM 2026 aus

Am 11. Juni 2026 wird die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet – und nun ist auch das Teilnehmerfeld nahezu komplett.

Vier WM-Tickets sind am Dienstagabend noch vergeben worden, zwei weitere am Mittwochmorgen. Vier in Europa und zwei beim interkontinentalen Turnier in Mexiko. Sky Sport zeigt, wie die zwölf Gruppen sich nun zusammensetzen.

So liefen die europäischen Playoffs

Playoff-Weg A:

  • Halbfinale: Italien – Nordirland 2:0
  • Halbfinale: Wales – Bosnien & Herzegowina 1:1 (2:4 n. E.)
  • Finale: Bosnien & Herzegowina – Italien 1:1 (4:1 n. E.)

Playoff-Weg B:

  • Halbfinale: Ukraine – Schweden 1:3
  • Halbfinale: Polen – Albanien 2:1
  • Finale: Schweden – Polen 3:2

Playoff-Weg C:

  • Halbfinale: Türkei – Rumänien 1:0
  • Halbfinale: Slowakei – Kosovo 3:4
  • Finale: Kosovo – Türkei 0:1

Playoff-Weg D:

  • Halbfinale: Dänemark – Nordmazedonien 4:0
  • Halbfinale: Tschechien – Irland 2:2 (4:3 n. E.)
  • Finale: Tschechien – Dänemark 2:2 (3:2 n. E.)

So liefen die Interkontinentalen Playoffs

Playoff-Weg A:

  • Halbfinale: Neukaledonien – Jamaika 0:1
  • Finale: Jamaika – DR Kongo

Playoff-Weg B:

  • Halbfinale: Bolivien – Suriname 2:1
  • Finale: Bolivien – Irak

Alle zwölf WM-Gruppen im Überblick:

Gruppe A

  • Mexiko
  • Südkorea
  • Südafrika
  • Tschechien

Gruppe B

  • Kanada
  • Schweiz
  • Katar
  • Bosnien & Herzegowina

Gruppe C

  • Brasilien
  • Marokko
  • Schottland
  • Haiti

Gruppe D

  • USA
  • Australien
  • Paraguay
  • Türkei

Gruppe E

  • Deutschland
  • Ecuador
  • Elfenbeinküste
  • Curacao

Gruppe F

  • Niederlande
  • Japan
  • Tunesien
  • Schweden

Gruppe G

  • Belgien
  • Iran
  • Ägypten
  • Neuseeland

Gruppe H

  • Spanien
  • Uruguay
  • Saudi-Arabien
  • Kap Verde

Gruppe I

  • Frankreich
  • Senegal
  • Norwegen
  • Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Irak)

Gruppe J

  • Argentinien
  • Österreich
  • Algerien
  • Jordanien

Gruppe K

  • Portugal
  • Kolumbien
  • Usbekistan
  • Sieger FIFA-Playoff 1 (Jamaika/DR Kongo)

Gruppe L

  • England
  • Kroatien
  • Panama
  • Ghana

Der Spielplan von Österreich in der Gruppenphase:

17. Juni um 06:00 Uhr in Santa Clara:

Österreich – Jordanien

22. Juni um 19:00 Uhr in Dallas:

Argentinien – Österreich

28. Juni um 04:00 Uhr in Kansas City:

Algerien – Österreich

WM 2026: In welchen Stadien wird gespielt?

Bei der bisher größten Weltmeisterschaft finden die insgesamt 104 Partien in 16 Stadien in Kanada (2 Spielorte), Mexiko (3 Spielorte) und den USA (11 Spielorte) statt.

WM-Finale steigt in New York

Am 19. Juli findet die WM 2026 ihren Höhepunkt, wenn in New York das Finale der Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Das New Jersey Stadion, in dem auch die NFL-Heimspiele der New York Giants ausgetragen werden, bietet Platz für 82.500 Zuschauer. Im Big Apple wird sich zeigen, wer Weltmeister 2026 wird.

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(Red.)

Bild: Imago