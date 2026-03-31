So sehen die Gruppen der WM 2026 aus

Am 11. Juni 2026 wird die WM -Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet – und nun ist auch das Teilnehmerfeld nahezu komplett.

Vier WM-Tickets sind am Dienstagabend noch vergeben worden, zwei weitere am Mittwochmorgen. Vier in Europa und zwei beim interkontinentalen Turnier in Mexiko. Sky Sport zeigt, wie die zwölf Gruppen sich nun zusammensetzen. So liefen die europäischen Playoffs Playoff-Weg A: Halbfinale: Italien – Nordirland 2:0

Italien – Nordirland Halbfinale: Wales – Bosnien & Herzegowina 1:1 (2:4 n. E.)

Wales – Bosnien & Herzegowina Finale: Bosnien & Herzegowina – Italien 1:1 (4:1 n. E.) Playoff-Weg B: Halbfinale: Ukraine – Schweden 1:3

Ukraine – Schweden Halbfinale: Polen – Albanien 2:1

Polen – Albanien Finale: Schweden – Polen 3:2 Playoff-Weg C: Halbfinale: Türkei – Rumänien 1:0

Türkei – Rumänien Halbfinale: Slowakei – Kosovo 3:4

Slowakei – Kosovo Finale: Kosovo – Türkei 0:1 Playoff-Weg D: Halbfinale: Dänemark – Nordmazedonien 4:0

Dänemark – Nordmazedonien Halbfinale: Tschechien – Irland 2:2 (4:3 n. E.)

Tschechien – Irland Finale: Tschechien – Dänemark 2:2 (3:2 n. E.) So liefen die Interkontinentalen Playoffs Playoff-Weg A: Halbfinale: Neukaledonien – Jamaika 0:1

Neukaledonien – Jamaika Finale: Jamaika – DR Kongo Playoff-Weg B: Halbfinale: Bolivien – Suriname 2:1

Bolivien – Suriname Finale: Bolivien – Irak Alle zwölf WM-Gruppen im Überblick: Gruppe A Mexiko

Südkorea

Südafrika

Tschechien Gruppe B Kanada

Schweiz

Katar

Bosnien & Herzegowina Gruppe C Brasilien

Marokko

Schottland

Haiti Gruppe D USA

Australien

Paraguay

Türkei Gruppe E Deutschland

Ecuador

Elfenbeinküste

Curacao Gruppe F Niederlande

Japan

Tunesien

Schweden Gruppe G Belgien

Iran

Ägypten

Neuseeland Gruppe H Spanien

Uruguay

Saudi-Arabien

Kap Verde Gruppe I Frankreich

Senegal

Norwegen

Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Irak) Gruppe J Argentinien

Österreich

Algerien

Jordanien Gruppe K Portugal

Kolumbien

Usbekistan

Sieger FIFA-Playoff 1 (Jamaika/DR Kongo) Gruppe L England

Kroatien

Panama

Ghana Der Spielplan von Österreich in der Gruppenphase: 17. Juni um 06:00 Uhr in Santa Clara: Österreich – Jordanien 22. Juni um 19:00 Uhr in Dallas: Argentinien – Österreich 28. Juni um 04:00 Uhr in Kansas City: Algerien – Österreich

WM 2026: In welchen Stadien wird gespielt?

Bei der bisher größten Weltmeisterschaft finden die insgesamt 104 Partien in 16 Stadien in Kanada (2 Spielorte), Mexiko (3 Spielorte) und den USA (11 Spielorte) statt.

WM-Finale steigt in New York

Am 19. Juli findet die WM 2026 ihren Höhepunkt, wenn in New York das Finale der Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Das New Jersey Stadion, in dem auch die NFL-Heimspiele der New York Giants ausgetragen werden, bietet Platz für 82.500 Zuschauer. Im Big Apple wird sich zeigen, wer Weltmeister 2026 wird.

(Red.)

Bild: Imago