So siehst Du Manchester City vs. Liverpool HEUTE LIVE!

Erster gegen Zweiter! Am Samstag kommt es zum Kracher zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Mit Sky bist Du live dabei – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass! Alle Infos zur PL-Übertragung am Wochenende.

In der Premier League steht der 13. Spieltag an! Zum Auftakt am Samstagmittag empfängt der Tabellenerste und Titelverteidiger Manchester City den Tabellenzweiten FC Liverpool zum Match of the Week. Das Duell der beiden bestimmenden Mannschaften der Premier League in den vergangenen Jahren ist in dieser Saison wieder ein echtes Spitzenspiel. Nachdem die Reds in der Vorsaison bereits früh aus dem Titelrennen ausgeschieden waren, liegen sie in dieser Spielzeit nach zwölf Spieltagen auf Rang zwei, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Manchester City.

Am Nachmittag gibt es fünf Spiele parallel: Unter anderem empfängt der Aufsteiger Luton Town den Londoner Club Crystal Palace und West Ham United ist beim Tabellenletzten FC Burnley zu Gast. Am Abend findet das Duell zwischen dem FC Brentford und dem Tabellendritten FC Arsenal statt.

Am Sonntagnachmittag gibt es an diesem Wochenende zwei Spiele. Zunächst spielt Tottenham Hotspur gegen Aston Villa, bevor der Tabellenvorletzte FC Everton das Team von Manchester United zu Gast hat. Zum Abschluss des 13. Spieltages am Montagabend trifft der FC Fulham zuhause auf die Wolverhampton Wanderers.

Bleibt Manchester City an der Spitze? Alle Infos zum 13. Spieltag der Premier League gibt es hier.

Der 13. Spieltag der Premier League EXKLUSIV LIVE bei Sky

Samstag:

13:00 Uhr: „Match of the week“: Manchester City – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und in der „Data Zone“ auf Sky Sport Mix sowie auf www.skysportaustria.at/mediathek/live



15:30 Uhr: “What a Strike!” auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Newcastle United – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: FC Burnley – West Ham United im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

18:20 Uhr: FC Brentford – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

0:00 Uhr: Luton Town – Crystal Palace zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League

2:00 Uhr: Sheffield United – AFC Bournemouth zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

17:20 Uhr: FC Everton – Manchester United live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Fulham – Wolverhampton Wanderes live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League