Aufstellung: So startet Salzburg gegen Porto

Nach Rückschlägen in der Bundesliga droht Red Bull Salzburg in der Europa League ein schwerer Start.

„Wir gehen in dieses Spiel mit der absoluten Überzeugung rein, dass wir was holen können. Dass dazu eine Top-Leistung vonnöten ist, wissen wir alle“, meinte Chefcoach Thomas Letsch einen Tag vor der Partie gegen den FC Porto.

Mit dieser Startelf wollen die „Bullen“ gegen den den portugiesischen Spitzenklub bestehen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Aufstellung FC Salzburg

Aufstellung FC Porto

(APA/Red.)

Bild: GEPA