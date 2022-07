Söndergaard träumt von neuerlicher Überraschung

Dänemark tritt bei der Frauen-Fußball-EM in England am Freitag (21.00 Uhr) in Brentford als EM-Finalist 2017 im Gruppe-B-Duell mit Deutschland an. In der Favoritenrolle ist aber der EM-Rekordsieger, der zumindest etwas mit dem neunten Titelgewinn der Verbandsgeschichte spekuliert. Mit Dänemarks Teamchef Lars Söndergaard will den Deutschen jemand die Suppe versalzen, der lange Jahre in Österreich im Männerbereich gearbeitet hat.

„Alles ist möglich, wir träumen selbstverständlich auch davon, dass wir überraschen können. Aber alle die Teil der EM sind, träumen von was Besonderem“, sagte Söndergaard vor dem Turnierstart zur APA. Das müsse nicht unbedingt das Finale sein. Vorerst gelte es einmal die Gruppenphase, in der es auch noch gegen Titelfavorit Spanien und Finnland geht, zu meistern. „Man braucht ein bisschen Glück und dann ist man vielleicht gut genug um weiterzukommen“, meinte der 63-Jährige.

Danach könne immer alles passieren. Das hat 2017 gut gezeigt. Damals war nach einem Halbfinalsieg gegen Österreich im Elfmeterschießen erst im Endspiel gegen Gastgeber Niederlande Endstation. Die Erwartungen in der Heimat sind dadurch klarerweise deutlich höher als noch vor fünf Jahren. „Ich glaube, dass die Leute in Dänemark schon wissen, dass es eine schwierige Gruppe ist und wir etwas Besonderes leisten müssen. Die Leute, die sich mit Frauenfußball nicht so beschäftigen erwarten vielleicht, dass wir weiterkommen, aber wir müssen ja realistisch bleiben“, so Söndergaard.

Grundsätzlich sei das Interesse in Dänemark an der EM groß. Das hat auch damit zu tun, dass der Frauenfußball in den letzten Jahren eine starke Entwicklung genommen hat. „Von der Qualität her werden wir einen riesigen Sprung nach vorne im Vergleich zu 2017 sehen“, kündigte Söndergaard an. Das betreffe nicht nur die sportliche Ebene, sondern auch die mediale und den Zuschauerbereich. „Wir freuen uns riesig darauf, dass wird eine tolle Sache“, betonte Dänemarks Teamchef. Bei der ersten Partie der Däninnen fungiert die Österreicherin Sara Telek als Schiedsrichterassistentin.

Artikelbild: GEPA