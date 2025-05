Sörloth und Shaqiri erzielen historische Hattricks

Die beiden Kicker Alexander Sörloth und Xherdan Shaqiri haben mit Turbo-Hattricks Historisches geschafft.

Der ehemalige RB-Leipzig-Profi Alexander Sörloth schrieb in Spanien Geschichte. Beim 4:0-Sieg von Atletico über Real Sociedad erzielte der Norweger alle Tore – die ersten drei dabei in Rekord-Geschwindigkeit.

Mit seinen Treffern in der 7., 10. und 11. Minute schnürte Sörloth innerhalb von vier Minuten einen Hattrick. Noch nie zuvor hatte ein Spieler in LaLiga einen schnelleren Dreierpack erzielt.

Der Treffer zum 4:0 in der 30. Minute machte nicht nur die Sörloth-Show perfekt. Mit dem Sieg sicherte sich Atletico auch die Teilnahme an der Champions League. Die Madrilenen rangieren nach 35 Spielen auf dem dritten Platz. Am Sonntag (16:15 Uhr) kann der FC Barcelona gegen Real Madrid im Clasico für die Vorentscheidung in der Meisterschaft sorgen.

Xherdan Shaqiri schreibt Geschichte in der Schweiz

In der Schweizer Super League hat es indes ein ehemaliger Bayern-Star Sörloth gleichgetan: Xherdan Shaqiri. Der 33-Jährige offensive Mittelfeldspieler des FC Basel traf im Spiel gegen den FC Lugano innerhalb von neun Minuten dreimal (48.,51.,57.). Basel setzte sich in Unterzahl mit 5:2 durch und bestätigte damit die Ambitionen auf den Meistertitel.

Shaqiris Dreierpack war der schnellste Auswärts-Hattrick der Super-League-Historie. Im November 2024 gegen Servette hatte der Ex-Münchner, der derzeit mit 18 Toren die Torjägerliste anführt, erstmals einen Dreierpack in der Schweizer Liga geschnürt.

(skysport.de) Foto: Imago