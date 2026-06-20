„Soll in Rente gehen!“: Freundin von Portugal-Star kritisiert Ronaldo

Eine „Majestätsbeleidung“ sorgt beim WM-Mitfavoriten Portugal derzeit für reichlich Wirbel. So wagte es Madalena Aragao, Freundin von PSG-Profi Joao Neves, Superstar Cristiano Ronaldo vor dem zweiten WM-Auftritt am Dienstag (19.00 Uhr) gegen Usbekistan öffentlich zu kritisieren.

Die Schauspielerin hatte bei Instagram ein Foto mit ihrem Liebsten nach dem enttäuschenden 1:1 der Portugiesen gegen DR Kongo gepostet. Ein Ronaldo-Fan schrieb dazu: „Dein Freund ist ein Vollidiot. Sag ihm, er soll den Ball auf meinen GOAT spielen.“ Darauf antwortete Aragao, die immerhin eine Million Follower hat: „Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!“

Shitstorm durch CR7-Fans

Die beiden Posts sind inzwischen gelöscht. Auch die Kommentarfunktion bei Aragao (20) wurde eingeschränkt, nachdem es durch „CR7“-Anhänger zu einem Shitstorm gekommen war.

Neves (21), der mit Paris Saint-Germain zuletzt die Champions League gewann, hatte zum Auftakt getroffen. Der 41 Jahre alte Ronaldo hatte dagegen massive Kritik einstecken müssen. TV-Experte Thierry Henry etwa warf dem fünfmaligen Weltfußballer blanken Egoismus vor. „Für alle Leute zu Hause, eine Sache ist ganz wichtig“, sagte der frühere Torjäger bei Fox: „Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen.“