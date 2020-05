Sollbauer: “Besser, du teilst aus, als du steckst ein”

via

via Sky Sport Austria

Seit Ende Jänner spielt Michael Sollbauer beim englischen Zweitligisten FC Barnsley. An die berühmte “englische Härte” hat sich der 29-Jährige mittlerweile gewöhnt, erzählt er in der 64. Folge von “Ruf mich an” im Gespräch mit Sky-Moderator Johannes Brandl.

“Ich habe natürlich ein, zwei, drei Wochen gebraucht, um in dieses Spiel reinzukommen. Dann ist es richtig besser geworden und ich fühle mich wohler mit der Art und Weise. Jetzt bin ich richtig drinnen in dem Spiel”, sagt Sollbauer, der sich während der Corona-Pause in Österreich aufhält.

Von der körperlichen Intensität her sei die Championship laut dem ehemaligen WAC-Profi sogar mit der Europa League vergleichbar. “Da kann man als Verteidiger richtig reinhauen. Da ist es oft besser, du teilst aus, als du steckst ein.”

