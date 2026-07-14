Solo-Show! Pogacar baut Tour-Führung aus

Tadej Pogacar hat die zehnte Etappe der 113. Tour de France gewonnen und seinen Vorsprung an der Spitze des Gesamtklassements ausgebaut.

Der Titelverteidiger vom Team UAE Emirates-XRG setzte sich am französischen Nationalfeiertag nach 166,6 km zwischen Aurillac und Le Lioran im Zentralmassiv als Solist durch. Zweiter wurde 32 Sekunden dahinter der Belgier Remco Evenepoel (Belgien/Red Bull-Bora-hansgrohe), Dritter der Franzose Paul Seixas (Frankreich/Decathlon-CMA CGM) vor Florian Lipowitz (Ulm/Red Bull-Bora-hansgrohe). Pogacars oberösterreichischer Teamkollege Felix Großschartner kam als 40. mit 21:23 Minuten Rückstand ins Ziel.

Der Slowene Pogacar liegt in der Gesamtwertung nun 3:36 Minuten vor Verfolger Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma-Lease a Bike). Der Vorjahresdritte Lipowitz rückte auf Rang sechs vor.

Auf der elften Etappe am Mittwoch sind wieder die Sprinter am Zug. Lediglich zwei Bergwertungen der 4. Kategorie stellen das Peloton auf den 161,3 km von Vichy nach Nevers vor keine großen Probleme.