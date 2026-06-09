Somalia verteidigt Schiedsrichter Artan: „Volles Vertrauen“

Die US-Grenzbehörde CBP hatte die verweigerte Einreise mit „Bedenken bei der Sicherheitsprüfung“ begründet. Somalia gehört zu jenen Ländern, die auf einer von Präsident Donald Trump eingeführten Einreiseverbotsliste stehen.

Artan: „Trotz der Umstände bin ich positiv gestimmt“

Der Weltverband FIFA hatte am Montag das WM-Aus Artans bestätigt. „Wie bei früheren FIFA-Veranstaltungen entscheidet letztlich die Regierung des Ausrichterlandes darüber, wer ins Land einreisen darf“, sagte ein Sprecher. Die FIFA sei informiert worden, „dass der Status von Herrn Artan derzeit nicht geändert wird“, der 34-Jährige wurde aus der Liste der WM-Referees gestrichen.

Artan selbst, seit 2018 FIFA-Schiedsrichter und Afrikas Unparteiischer des Jahres 2025, ließ sich eine Verbitterung nicht anmerken. Er wolle sich nun ganz auf die Zukunft fokussieren, teilte er AFP mit. „Trotz der Umstände bin ich positiv gestimmt und konzentriere mich auf die nächsten Herausforderungen meiner Schiedsrichterkarriere“, sagte er.