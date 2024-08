Sommer spielt nicht mehr für Schweizer „Nati“

Yann Sommer ist aus der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. „Es war mir eine große Ehre und ein Privileg, mein Land während zwölf Jahren in 94 Länderspielen auf höchstem Niveau vertreten zu dürfen“, sagte der 35-Jährige von Inter Mailand. Als Nachfolger steht der bisherige Ersatztormann Gregor Kobel von Borussia Dortmund bereit.

Debütiert hatte Sommer im Mai 2012 als 23-Jähriger unter Ottmar Hitzfeld, seit 2014 nahm der frühere Tormann von Borussia Mönchengladbach und des FC Bayern an drei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften als Nummer 1 teil. Sein letztes Länderspiel bestritt er im EM-Viertelfinale am 6. Juli in Düsseldorf gegen England, das die Schweiz erst im Elfmeterschießen verlor.

„Mit dem Abschluss einer weiteren großartigen Endrunde an der Europameisterschaft in unserem Nachbarland Deutschland, wo ich zuvor unvergessliche Jahre in der Bundesliga verbracht habe, ist nun der Moment gekommen, um Abschied zu nehmen“, erklärte Sommer, der in seinen 94 Länderspielen 35 Mal ohne Gegentor geblieben war.

(APA/dpa/sda) / Artikelbild: Imago