Sommervorbereitung: Rapid gibt weitere Testspiele bekannt

Der SK Rapid bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison insgesamt vier Testspiele.

Nach den bereits fixierten Duellen mit dem SC Herzogenburg am 28. Juni und dem Jubiläumsspiel gegen Topklub AC Milan am 20. Juli haben die Hütteldorfer nun zwei weitere Vorbereitungsspiele im Rahmen des Trainingslagers im oberösterreichischen Freistadt angekündigt.

Am Anreisetag (6. Juli) trifft die Mannschaft von Trainer Robert Klauß in Bad Leonfelden auf den tschechischen Vizemeister Slavia Prag. Nach einer Woche intensiven Trainings kommt es am Abreisetag (13. Juli) zum Wiedersehen mit dem ungarischen Vertreter Debreceni VSC. In Hausmening testen die Grün-Weißen gegen den UECL-Quali-Gegner aus der Vorsaison, ehe es zurück nach Wien geht.

Erstmals ernst wird es für Rapid dann am 25. Juli, wenn das das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League ansteht. Der Gegner wird am 19. Juni ausgelost.

Bild: GEPA