Sonego schafft Riesen-Sensation und eliminiert Djokovic

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist am Freitag völlig überraschend im Viertelfinale des Erste Bank Open in Wien ausgeschieden. Für Djokovic ist es erst die zweite Niederlage im Kalenderjahr 2020. Zuvor konnte nur Rafael Nadal in diesem Jahr den Serben bezwingen.



Der 17-fache Major-Sieger, der erstmals seit 2007 wieder in der Stadthalle am Start war, musste sich dem italienischen Lucky Loser Lorenzo Sonego nach nur 68 Minuten glatt mit 2:6,1:6 geschlagen geben. Damit ist in Wien von den acht Gesetzten nur noch Thiem-Bezwinger Andrej Rublew (RUS-5) im Halbfinale dabei.

Sensationsmann Sonego trifft im Halbfinale entweder auf Grigor Dimitrow (BUL) oder Daniel Evans (GBR).