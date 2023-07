Sorge bei WSG Tirol: Droht eine 0:3-Strafverifizierung?

Einen Tag vor dem Start der WSG Tirol in die neue Saison der Fußball-Bundesliga steigt auf dem Innsbrucker Tivoli am Freitagnachmittag ein Dreistunden-Turnier, das den Verantwortlichen in Wattens Sorgen bereitet.

Denn der Wetterbericht für die nächsten Tage lässt viel Regen erwarten, wird der Rasen so in Mitleidenschaft gezogen, dass das Heimspiel am Samstag (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) gegen Austria Klagenfurt deshalb nicht ausgetragen werden kann, droht der WSG eine 0:3-Strafverifizierung.

Entsprechende Konsequenzen hat die Bundesliga im Falle einer Spielverschiebung oder einer Nicht-Bespielbarkeit sowie einer Feststellung, dass nicht alle Maßnahmen zur Durchführung eines Bundesligaspiel gesetzt wurden, angedroht.

Das Turnier bestreiten RB Leipzig, Werder Bremen und Ipswich Town.

(APA)

Artikelbild: GEPA