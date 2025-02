Sorge um Fiorentinas Kean – Schädeltrauma gegen Hellas

Fußball-Club AC Fiorentina sorgt sich um seinen Stürmer Moise Kean. Der italienische Nationalspieler hatte am Sonntag im Serie-A-Spiel der Toskaner bei Hellas Verona (0:1) einen unglücklichen Schlag am Kopf durch das Knie von Gegenspieler Pawel Dawidowicz kassiert und musste im Anschluss lange behandelt werden. Zunächst spielte Kean danach weiter, fiel aber Minuten später ohne Fremdeinwirkung um. Sein Club sprach später von einem Schädeltrauma.

Nachdem Kean nach gut einer Stunde das Gleichgewicht verlor, riefen Mitspieler sowie Hellas-Profis sofort um Hilfe. Sanitäter brachten den 24-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus. In einem Statement gab die Fiorentina später bekannt, dass „Kean während des Spiels gegen Verona ein Schädeltrauma erlitt. Er befindet sich für Untersuchungen im Spital.“ Der Angreifer ist mit 15 Toren zweitbester Torschütze der Serie A in dieser Saison.

Es ist bereits der zweite große Schock für die Fiorentina in dieser Spielzeit. Mittelfeldspieler Edoardo Bove war am 1. Dezember gegen Inter Mailand auf dem Spielfeld nach einem Herzstillstand zusammengebrochen. Der 22-Jährige wurde erfolgreich operiert, ihm wurde ein Defibrillator eingesetzt.

