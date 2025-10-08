Sorgen um Kane: Bayern-Star droht Ausfall

Englands Rekordtorschütze und Star-Stürmer des FC Bayern laboriert an einer Knöchelverletzung. Kane trainiert am Mittwoch nicht mit der englischen Nationalmannschaft. Der Kapitän der „Three Lions“ ist somit für das Spiel gegen Wales am Donnerstag fraglich.

Kane hat Probleme mit dem Knöchel. Beim 3:0-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt war in der Schlussphase von SGE-Torwart Kaua Santos abgeräumt worden. „Mir geht es gut. Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung“, hatte Kane noch bei Sky Sport gesagt.

Auf die Frage, ob er zur Nationalmannschaft reisen würde, hatte er zudem geantwortet: „Ja, ich werde am Montag dort sein.“ Nun muss England-Coach Thomas Tuchel doch auf den 32-Jährigen verzichten.

Der Bayern-Stürmer absolviert am Mittwoch zusammen mit Leverkusen-Innenverteidiger Jarell Quansah sein individuelles Training in der Halle.

England kann WM-Ticket sichern

Kane ist mit 74 Toren in 109 Länderspielen Englands Rekordtorschütze. Die Tuchel-Elf empfängt am Donnerstag (20:45 Uhr) Wales zu einem Testspiel, ehe es am Dienstag (20:45 Uhr) in der WM-Qualifikation in Lettland um etwas Zählbares geht.