VIDEO-Highlights: Southampton und Brighton trennen sich unentschieden

Danny Ings verhinderte mit seinem 20. Saisontor beim 1:1-Unentschieden den vorzeitigen Klassenerhalt von Brighton & Hove Albion in der Premier League. Mit drei Punkten wären die Gäste zwei Runden vor Schluss fix durch gewesen.

Brighton startete besser in die Partie und konnte in der 17. Spielminute durch Neal Maupay in Führung gehen. Nach einem Doppeltausch der Saints in der Halbzeit konnte die Hasenhüttl-Elf durch Danny Ings (67.) noch den Ausgleich erzielen und eine Niederlage abwenden.

Beitragsbild: Getty Images