Southgate-Nachfolger? England-Legende will Star-Trainer

Ex-Nationalspieler Gary Lineker empfiehlt dem englischen Fußballverband FA dringend, für Jürgen Klopp als möglichen Nachfolger von Gareth Southgate „alles“ zu geben. „Klopp ist irgendwie ohne Job.“

Er wird sich ein bisschen ausgeruht haben», sagte der BBC-Experte nach Englands EM-Finalniederlage in Berlin gegen Spanien (1:2).

Als Ex-Profi Alan Shearer ihn daraufhin in der BBC-Gesprächsrunde fragte, ob er wirklich glaube, dass England „einen deutschen Trainer holen werde“, antwortete Lineker: „Er ist nicht wirklich deutsch, oder? Er ist halb Deutscher, oder nicht, weil er schon so lange in England ist.“

Scheitert es am Geld?