Southgate: “So gut zu spielen in einer Partie mit so einer Bedeutung, das war eindrucksvoll”

via

via Sky Sport Austria

England steht erstmals seit der Heim-EM 1996 wieder im Halbfinale einer Fußball-Europameisterschaft. Die Three Lions besiegten am Samstag im Viertelfinale die Ukraine mit 4:0 (1:0). Die Reaktionen zum Viertelfinale Ukraine – England:



Andrij Schewtschenko (Ukraine-Teamchef): “Wir haben alles versucht, aber dieser Berg stellte sich als zu hoch für uns heraus. Es ist wahrscheinlich noch etwas zu früh für uns, solche Berge zu besteigen. Ich denke, Kleinigkeiten waren der Schlüssel. Wir sind mit den hohen Bällen nicht gut zurechtgekommen, England hat da einen großen Vorteil. Dass wir Krywzow verloren haben, spielte natürlich eine Rolle, weil er ein erfahrener Verteidiger und gut in der Luft ist.”

Gareth Southgate (England-Teamchef): “So gut zu spielen in einer Partie mit so einer Bedeutung, das war eindrucksvoll. Wir müssen immer die richtigen Entscheidungen im richtigen Spiel mit dem richtigen System treffen. Alle Spieler waren fantastisch, nicht nur die, die auf dem Platz standen. Wir haben ein toughes Spiel vor uns, Dänemark hat uns im Oktober geschlagen. Die Erwartungen in England werden hoch sein, es ist das schwierigste Spiel, das wir bisher hatten.”

Harry Kane (England-Kapitän, Doppeltorschütze): “Wir waren als Favorit mit viel Erwartungsdruck konfrontiert. Erneut zu null und vier Tore – es war eine perfekte Nacht in einem großen Spiel für uns. Es wartet nun ein großes Match auf uns. Aber wenn wir die Dynamik aufrechterhalten, schaffen wir das auch.”

Harry Maguire (England-Torschütze): “Ich möchte kein Spielverderber sein, aber wir stoppen nicht hier, es kommt ein weiteres großes Spiel auf uns zu und wir wollen dieses Mal weiterkommen als bei der Weltmeisterschaft.”

Andrij Jarmolenko (Ukraine-Kapitän): “Ja, heute haben wir verloren, aber man sollte sich ansehen gegen wen: Meiner Meinung nach haben wir gegen eines der besten Teams auf der Welt verloren. Der England-Sieg ist schwer verdient. Ich gratuliere ihnen. Wir hatten eine Strategie, wir hatten eine Taktik. Aber wir haben uns vom frühen Tor drausbringen lassen.”

(APA) / Bild: Imago