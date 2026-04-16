Souverän nach Zittersieg: Zverev erreicht München-Viertelfinale

Alexander Zverev war erkennbar zufrieden. Sonnenschein, moralische Unterstützung vom FC Bayern und ein souveräner Sieg – an einem Tag ganz nach seinem Geschmack zog der Hamburger beim ATP-Turnier in München (das Turnier in dieser Woche LIVE bei Sky!) ungefährdet ins Viertelfinale ein.

Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger besiegte den Kanadier Gabriel Diallo in nur 73 Minuten 6:1, 6:2 und trifft nun auf den Argentinier Francisco Cerúndolo.

„Ich habe gewonnen, ich habe klar gewonnen, das ist schon gut“, sagte Zverev, der nach dem Scheitern von Daniel Altmaier als einziger von zunächst sechs Deutschen noch im Einzel-Wettbewerb vertreten ist. „Es war nicht so spannend wie gestern in der Allianz Arena“, ergänzte er entspannt mit Blick auf seinen Besuch beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid (4:3) am Abend zuvor, von dem er mit leuchtenden Augen berichtete: „Das war ein Erlebnis.“

Nachdem sich Zverev in seinem Auftaktmatch bei kühler Witterung erst nach drei Sätzen gegen den Serben Miomir Kecmanovic durchgesetzt hatte, passte gegen Diallo, Nummer 37 der Weltrangliste, von Beginn nicht nur das Wetter: Der Weltranglistendritte, der in seiner Box von den Bayern-Spielern Serge Gnabry und Joshua Kimmich unterstützt wurde, riss das Match bei milden 17 Grad schnell an sich und dominierte es über weite Strecken, ohne an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen.

Zverev erwartet „spannenderes Match“ gegen Cerundolo

Gegen Cerúndolo, ahnt Zverev, „wird es ein spannenderes Match werden“. Tatsächlich hat der 28 Jahre alte Hamburger die letzten vier von insgesamt sieben Matches gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier ohne Satzverlust gewonnen – die drei vorhergehenden auf Sand allerdings allesamt verloren. „Er ist ein super Spieler auf dem Belag, schweres Match, schwerer Gegner“, sagte Zverev über das Duell mit der Nummer 19 der Weltrangliste.

Der 24 Jahre Diallo, der wegen Rückenbeschwerden nach dem ersten Satz von einem Physiotherapeuten behandelt werden müsste, war für Zverev kein Prüfstein. Für die deutsche Nummer eins war es der 22. Sieg in München. Häufiger gewonnen hat auf der Anlage des MTTC Iphitos nur der dreimalige Turniersieger Philipp Kohlschreiber (35), den Zverev mit seinem vierten Titel nach 2017, 2018 und 2025 als dann alleiniger Rekordhalter überholen kann. Es war zugleich sein 100. Sieg auf seinem Lieblingsbelag Sand in diesem Jahrzehnt – mehr haben seit der Saison 2020 nur der Norweger Casper Ruud und der Spanier Carlos Alcaraz.

Altmaier unterlag dem Qualifikanten Alex Molcan aus der Slowakei in einem umkämpften Match 4:6, 6:7 (10:12). Dabei vergab er im Tiebreak des zweiten Durchgangs drei Satzbälle. Vor allem aber unterliefen dem 27-Jährigen zahlreiche unerzwungene Fehler, der 34. und letzte nach 1:43 Stunden beim dritten Matchball von Molcan, der als 166. der Weltrangliste 110 Plätze hinter Altmaier geführt wird.

(SID).

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