Souverän: Russell sichert sich Sprint-Pole in China

Die Silberpfeile dominieren auch in China: Mercedes-Pilot George Russell hat sich die Pole Position für den ersten Sprint der noch sehr jungen Formel-1-Saison gesichert.

Der Sieger des Auftaktrennens in Melbourne war auch im Qualifying in Shanghai nicht zu schlagen. Kimi Antonelli (Italien) belegte im zweiten Silberpfeil den zweiten Platz, die beiden fuhren erneut in einer eigenen Liga.

Ferrari mit großem Rückstand

Ihnen am nächsten kam Weltmeister Lando Norris, der im McLaren Dritter wurde. Der Engländer hatte aber bereits einen riesigen Rückstand von 0,621 Sekunden auf Russell. Hinter Norris folgten Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Ferrari) und Oscar Piastri (Australien) im zweiten McLaren. Im Sprint am Samstag (um 4.00 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) dreht sich dennoch alles um die Mercedes-Piloten, die derzeit unschlagbar scheinen.

“Ganz anders als in Melbourne“ – Russell schwärmt vom Auto

Max Verstappen (Niederlande) hatte in seinem Red Bull erneut Probleme, mit der Spitze mitzuhalten. Für den Ex-Weltmeister, der ein Kritiker des neuen Reglements ist, reichte es zum achten Startplatz. Charles Leclerc (Monaco), der im Ferrari in Australien Dritter geworden war, fuhr auf Platz sechs. Hinter Mercedes scheinen sich Ferrari und McLaren um den Status der Nummer zwei zu streiten.

(SID)

Bild: Imago