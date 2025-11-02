Souveräner Auftaktsieg von Sabalenka bei WTA Finals in Riad

Die topgesetzte Aryna Sabalenka ist am Sonntag in der saudischen Hauptstadt Riad mit einem problemlosen Sieg in die WTA Finals gestartet.

Die Belarussin gewann beim Auftakt der Gruppe Stefanie Graf gegen die Italienerin Jasmine Paolini 6:3,6:1. Im zweiten Spiel des Tages setzte sich Jessica Pegula in einem US-Duell gegen Coco Gauff mit 6:3,6:7(4),6:2 durch. Gauff musste ihren Aufschlag nicht weniger als neunmal abgeben. Im Head-to-Head der beiden steht es nun 5:3 für Pegula.

(APA) / Bild: Imago