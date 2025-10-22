Souveräner Heimsieg: FC Bayern wahrt weiße Weste

Der FC Bayern eilt weiter von Sieg zu Sieg und hat auch in der Champions League seine weiße Weste gewahrt.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany setzte sich am Mittwoch souverän mit 4:0 (3:0) gegen den belgischen Pokalsieger Club Brügge durch, für den Rekordmeister war es der zwölfte Erfolg im zwölften Pflichtspiel der Saison.

Lennart Karl stieg im Alter von 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten deutschen und Münchner Torschützen in der Königsklasse auf (5.). Auch Torjäger Harry Kane (14.), Luis Díaz (34.) und Nicolas Jackson (79.) trafen für die Gastgeber.

An den nächsten beiden Spieltagen warten allerdings echte Schwergewichte auf die Bayern: Am 4. November muss die Kompany-Elf bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain ran, am 26. November bei Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Lennart Karl (5.)

2:0 Harry Kane (14.)

3:0 Luis Díaz (34.)

4:0 Nicolas Jackson (79.)

(SID) / Bild: Imago