Souveräner Sieg: Milan gewinnt bei Bologna

AC Milan behält den Stadtrivalen Inter im Titelkampf der Serie A zumindest in Blickweite.

Am Dienstagabend gewann Milan beim FC Bologna nach einer souveränen Vorstellung mit 3:0 (2:0), Niclas Füllkrug wurde wie in den meisten Spielen seit seiner Ankunft eingewechselt. Er blieb ab der 72. Minute aber ohne Treffer. Einen starken Kopfball des deutschen Nationalstürmers entschärfte Bolognas Torwart Federico Ravaglia (89.). Füllkrug war in der Winterpause von West Ham United nach Mailand gewechselt.

Milan mit fünf Punkten Rückstand auf Inter

Den wichtigen Erfolg beim Pokalsieger schossen Ruben Loftus-Cheek (20.), der frühere Leipziger Christopher Nkunku (39.) per Foulelfmeter und Adrien Rabiot (48.) heraus. Die Rossoneri, die am vergangenen Spieltag bei der AS Rom (1:1) Punkte hatten liegen lassen, haben damit weiterhin fünf Zähler Rückstand auf Inter.

