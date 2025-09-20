Späte Entscheidung: Klose gelingt erster Sieg mit Nürnberg

Der frühere Altach-Trainer Miroslav Klose darf aufatmen: Dem schwer angeschlagenen Coach des 1. FC Nürnberg ist im sechsten Anlauf endlich der erste Saisonsieg in der 2. deutschen Bundesliga geglückt.

Mit dem 2:1 (0:0) im Kellerduell gegen den VfL Bochum gab der Altmeister aus Franken die Rote Laterne des Tabellenletzten an den 1. FC Magdeburg ab.

Den ersten Heimsieg für den Club seit 188 Tagen sicherte Adriano Grimaldi in der Nachspielzeit (90.+2). Zuvor hatte Julian Justvan Nürnberg in Führung gebracht (68.), Ibrahim Sissoko per Foulelfmeter aber ausgeglichen (86.).

(SID)/Bild: Imago