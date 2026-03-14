Späte Erlösung: Arsenal bezwingt Everton

Der FC Arsenal hat eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta kam mit Kai Havertz in der Startelf gegen den FC Everton spät zu einem 2:0 (0:0) und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League zumindest für ein paar Stunden auf zehn Punkte aus.

Der für Havertz nach einer guten Stunde eingewechselte Viktor Gyökeres erzielte in der 89. Minute den Führungstreffer, Evertons Torhüter Jordan Pickford hatte zuvor gepatzt. Der erst 16-jährige Max Dowman sorgte tief in der Nachspielzeit für die Entscheidung und avancierte damit zu Arsenals jüngstem Torschützen in der Premier League. Das Rückspiel gegen Leverkusen findet am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) statt, das Hinspiel endete 1:1.

Die Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw feierten mit Newcastle United unterdessen einen 1:0 (1:0)-Erfolg bei Klub-Weltmeister FC Chelsea. Woltemade wurde in der 67. Minute ausgewechselt, Thiaw spielte durch. Der einzige Treffer gelang Anthony Gordon (18.).

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