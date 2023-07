Schweden und Niederlande starten mit knappen Siegen

Die Teams Schwedens und der Niederlande haben am Sonntag bei der Frauen-Fußball-WM in Neuseeland Favoritensiege gefeiert.

Die Schwedinnen gewannen in Kelburn in Gruppe G gegen Südafrika 2:1 (0:0), die Niederländerinnen in Dunedin in Gruppe E gegen Österreichs kommenden Nations-League-Gegner Portugal 1:0 (1:0). Als dritte Sonntagspartie (12.00 Uhr MESZ) ist in Sydney in Gruppe F das Auftaktmatch von Frankreich, ein weiterer ÖFB-Nations-League-Gegner, und Jamaika angesetzt.

Südafrika war als krasser Außenseiter durch Hildah Magaia in Front gegangen (48.), Fridolina Rolfo glich für den Favoriten aus (65.). Das Siegestor gelang Innenverteidigerin Amanda Ilestedt nach einem Eckball (90.). Die Schwedinnen hatten bei Regen zwar viel Ballbesitz, aber gegen das als 54. im FIFA-Ranking drittschlechteste Team aller WM-Teilnehmer kaum gefährliche Torchancen. Das zweite Pool-G-Match bestreiten am Montag Italien und Argentinien.

„Südafrika hat es uns nicht leicht gemacht“, sagte Ilestedt. „Aber wir haben immer besser ins Spiel gefunden. Was im ersten Spiel zählt, ist der Sieg.“ Schweden-Coach Peter Gerhardsson hatten die Anlaufprobleme keine Sorgen bereitet. „Wir sind daran gewöhnt, in solchen Situationen zu sein und Lösungen finden zu müssen. Es ist auch kein Zufall, dass wir die Partie aus einem Eckball entschieden haben.“

Frühe Führung für Oranje

Der niederländische Treffer fiel bereits in der 13. Spielminute durch einen Kopfball von Stefanie Van der Gragt, allerdings erst nach VAR-Check. Ursprünglich hatte die Assistentin an der Linie Abseits angezeigt.

Die Ex-Europameisterinnen in Orange zeigten in Summe noch nicht alle ihre Qualitäten, die Portugiesinnen ihrerseits ließen bis in die Schlussphase auf ihren ersten Torschuss warten. Am Donnerstag kommt es nun zur Neuauflage des WM-Finales von 2019 zwischen den Niederländerinnen und den US-Titelverteidigerinnen.