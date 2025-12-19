Späte Gegentore: Hertha und Darmstadt verspielen Siege

Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. deutschen Bundesliga den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verspielt.

Im Verfolgerduell beim lange Zeit enttäuschenden SC Paderborn langte es für die Hessen trotz 2:0-Führung nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit nur zu einem 2:2 (2:0). Mit jeweils 33 Punkten bleiben Darmstadt und Paderborn damit auf den Plätzen drei und vier.

Marco Richter erzielte früh den ersten Treffer der Lilien (4.) und war auch an der Entstehung des 2:0 durch Killian Corredor (37.) beteiligt. Paderborn verhinderte durch Mika Baur (55.) und Sebastian Klaas (84./Handelfmeter) die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen.

Last-Minute-Schock für Hertha

Auch Aufstiegskandidat Hertha BSC hat erneut einen Dämpfer kassiert. Die Berliner kamen zum Jahresabschluss gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zu Hause nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und warten seit drei Spielen auf einen Sieg – den Ausgleichstreffer erzielte die Arminia in letzter Sekunde.

Der Rückstand des Tabellensechsten auf die Aufstiegsränge kann am Wochenende weiter anwachsen. Paul Seguin (67.) brachte die Berliner verdient in Führung, doch Stefano Russo (90.+6) entriss der Hertha ganz spät den Heimsieg.