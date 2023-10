„Spätestens 2025 fix“ – Marko gibt Cockpit-Garantie für Rookie

Nach seinen starken Rennen hat Rookie Liam Lawson bei Red Bull und Helmut Marko Eindruck gemacht. Der Österreicher sprach nun gar eine Garantie für ein Cockpit in der Zukunft aus.

„Lawson hat das Potenzial zum GP-Sieger“, erklärte der Motorsportberater von Red Bull im Interview mit der Kleinen Zeitung. Bisher habe er alle Aufgaben „meisterlich“ und unter schwierigsten Verhältnissen gemeistert, so Marko weiter.

Marko lobt Lawson: „Einer der stärksten Fahrer“

Lawson sprang als Ersatzfahrer für Daniel Ricciardo ein, nachdem sich der Australier im Freien Training in Zandvoort einen Mittelhandbruch zuzog. In Singapur holt Lawson zudem mit Platz neun seine ersten Punkte in der Formel 1, trotzdem gab Alpha Tauri jüngst bekannt, mit der Fahrerpaarung aus Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo in die Saison 2024 gehen zu wollen.

„Er ist ein harter Racer und im Zweikampf einer der stärksten Fahrer überhaupt“, lobte Marko den Neuseeländer. „Mit der Rolle als Reservefahrer hat er nächstes Jahr eine große Aufgabe“, so der Motorsportberater weiter. „Spätestens 2025 sitzt er ohnehin fix in einem Formel-1-Auto.“

Offen lies er dabei zwar, für welches der beiden Red-Bull-Teams oder gar ein anderes Team diese Garantie gelten mag. Klar ist jedoch: Mit Lawsons jüngsten Leistungen und den Leistungsschwankungen von Sergio Perez dürfte der Druck für den Mexikaner in der kommenden Saison nach solchen Aussagen sicherlich nicht weniger werden.

(skysport.de) / Bild: Imago