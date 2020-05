Spanischer Fußball-Verband und La Liga entscheiden über Saisonfortsetzung

via

via Sky Sport Austria

Der spanische Fußball-Verband und die nationale Topliga La Liga werden selbst entscheiden, wann die aufgrund der Coronavirus-Pandemie seit 12. März unterbrochene Saison fortgesetzt wird. Das sagte Spaniens Premierminister Pedro Sanchez am Samstag. Er hoffe darauf, dass dies bald der Fall sein werde.

Nach den Plänen von La Liga soll der Neustart unter strengen Sicherheitsauflagen zwischen dem 14. und dem 28. Juni erfolgen. Im von der Pandemie besonders hart getroffenen Spanien dürfen Profisportler am Montag das Training individuell wieder aufnehmen. Nächste Woche wollen die Clubs ihre Spieler auch auf das Coronavirus testen. Im Rahmen des von der Regierung vorgestellten Vier-Stufen-Plans zur Rückkehr in eine “neue Normalität” sollen zwischen dem 11. und 18. Mai je nach Situation in einzelnen Provinzen die Trainingsgelände wieder geöffnet werden können.

Fest steht, dass alle Spiele bis auf weiteres vor leeren Rängen stattfinden werden.

(APA)

Beitragsbild: Imago