Spannung garantiert! Drei Fragen bestimmen das PL-Wochenende

Funktioniert Tabellenführer Manchester City auch ohne Denker und Lenker Rodri? Das Spitzenspiel im St. James Park dürfte erste Erkenntnisse liefern. Es ist aber nicht die einzige Frage, die an diesem Wochenende in der Premier League im Fokus steht.

Es ist eng an der Spitze in England. Tabellenführer Manchester City hat nur drei Punkte mehr auf dem Konto als der Sechste aus Newcastle. Zudem gibt es neben den Citizens noch drei weitere ungeschlagene Mannschaften. Hinzu kommt, dass zwei vermeintliche Spitzenteams ihren Erwartungen vor dem direkten Duell gegeneinander etwas hinterherlaufen.

Der sechste Spieltag in der Premier League könnte also durchaus richtungsweisend sein und drei Duelle stehen dabei besonders im Fokus, die Antworten auf drei Fragen liefern könnten. Sky blickt voraus.

Newcastle United vs. Manchester City (Samstag ab 13:20 Uhr LIVE auf Sky Sport Premier League)

Kann City auch ohne Rodri?

Den späten Punktgewinn am vergangenen Wochenende im Knaller zu Hause gegen Arsenal musste ManCity teuer bezahlen. Rodri zog sich nämlich eine schwere Knieverletzung zu und wird dem Serienmeister der letzten Jahre in der laufenden Spielzeit nicht mehr helfen können. Es ist eine Verletzung, die die Machtverhältnisse in England verschieben könnte, denn wenn ein Spieler im Starensemble von Übertrainer Pep Guardiola nicht zu ersetzen ist, ist es der Spanier. Das zeigt allein die Statistik, denn mit dem Mittelfeldspieler verlieren die Sky Blues schlicht und einfach fast nie.

Am Samstag muss der Meister die Frage beantworten, ob es nicht doch auch ohne den Strategen geht. Einfach wird das nicht, denn der Gegner liegt nur drei Punkte hinter den Cityzens und hat einen soliden Saisonstart hingelegt. Kann Newcastle United die Spitzenreiter direkt vom Thron stoßen? Vergangene Saison trafen die Teams zwei Mal im St. James Park aufeinander: In der Liga siegte City mit Rodri mit 3:2, aber im Ligapokal fehlte der Spielmacher und Newcastle behielt mit 1:0 die Oberhand.

FC Chelsea vs. Brighton & Hove Albion (Samstag, ab 15:50 Uhr LIVE auf Sky Sport Mix)

Kehrt Brighton auf die Siegerstraße zurück?

Auch an der Stamford Bridge dürfte es spannend werden. Der deutsche Coach Fabian Hürzeler und seine Seagulls sind zwar noch ungeschlagen, aber nach zwei Siegen zum Auftakt musste sich Brighton zuletzt drei Mal in Folge mit einem Remis abfinden. Enttäuschend waren vor allem die beiden Punkteteilungen vor heimischer Kulisse gegen Ipswich Town und Nottingham Forest.

So konnte der FC Chelsea in der Tabelle sogar am Team des deutschen Trainers vorbeiziehen. Aber: Die Blues holten ihre drei Dreier gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Gelingt gegen Brighton nun der erste Sieg gegen ein Topteam oder finden die Seagulls wieder auf die Siegesstraße zurück?

Manchester United vs. Tottenham Hotspur (Sonntag, ab 17:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Top Event)

Wer bleibt an der Spitzengruppe dran?

Die Red Devils und die Spurs hatten sich den Neustart sicherlich etwas anders vorgestellt. Beide Teams mussten bereits zwei Niederlagen hinnehmen und haben erst sieben Punkte nach fünf Partien auf dem Konto. Das direkte Duell im Old Trafford ist somit schon richtungsweisend, denn der Verlierer verliert die Spitzengruppe bis auf Weiteres aus den Augen.

In der vergangenen Spielzeit trennten sich die Mannschaften an gleicher Stelle torreich 2:2. Damals stand der Deutsche Timo Werner beim dominanten Auftritt der Londoner in der Startelf und bereitete einen Treffer vor. Die Chancen auf eine Wiederholung sind aber eher gering, denn der 28-Jährige kam in der laufenden Premier-League-Saison bisher nur auf drei Kurzeinsätze und 38 Minuten. Ein Scorerpunkt gelang dem Stürmer dabei noch nicht.

